Ученые выяснили, как зелёный чай и кофе влияют на продолжительность жизни

Недавнее исследование показывает влияние кофе, зелёного чая и кофеина на вероятность инвалидности и риск ранней смерти. Регулярное употребление кофе, в частности, может защитить от слабости в пожилом возрасте и увеличить продолжительность жизни.Исследователи из Национальных институтов биомедицинских инноваций, здравоохранения и питания и Киотского университета передовых наук в Японии исследовали влияние зелёного чая, кофе и кофеина на риск инвалидности и ранней смерти. Результаты были опубликованы в British Journal of Nutrition.Несколько предыдущих исследований уже предполагали, что кофе снижает риск серьёзных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни. Кроме того, по данным японской исследовательской группы, зелёный чай также демонстрирует обратную связь с риском ранней смерти и инвалидности.Эксперты изучили достоверность результатов предыдущего исследования и роль потребления кофеина в выявленных взаимосвязях у 7708 взрослых в возрасте 65 лет и старше. Потребление зелёного чая, кофе и кофеина определялось с помощью валидированного опросника.Данные об инвалидности и смертности собирались почти четыре гдода, сообщают исследователи. За период наблюдения было зарегистрировано в общей сложности 593 случая смерти и 1379 случаев инвалидности.Сравнивая случаи смерти и инвалидности с потреблением кофеина, эксперты обнаружили значительное снижение риска инвалидности: при потреблении 200 миллиграммов в день и более риск снижался на 25% (по сравнению с потреблением менее 100 миллиграммов кофеина в день).Однако, как сообщает исследовательская группа, потребление кофеина в отдельности не оказывало влияния на общую смертность.С кофе ситуация была иной. Высокое потребление кофе (не менее трёх чашек в день) было связано со снижением риска инвалидности на 19% и риска ранней смерти на 38% по сравнению с людьми, не употребляющими его.Напротив, исследователи не обнаружили никакой связи между потреблением зелёного чая и риском инвалидности, а также общей смертностью.Эксперты пришли к выводу, что регулярное употребление кофеина и кофе может внести значительный вклад в профилактику инвалидности в пожилом возрасте, а кофе также снижает риск ранней смерти. Необходимы дальнейшие исследования, в том числе для выяснения эффективности и безопасности высокого потребления кофеина для пожилых людей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки