Врач развеяла миф о дезодоранте

Некоторые люди считают, что дезодоранты могут быть опасны для здоровья, однако нет никаких доказательств этого, заявила терапевт и дерматолог Соня Хорана.Врач заверила, что утверждение, будто из-за использования дезодорантов, в составе которых присутствуют парабены и алюминий, можно заболеть раком, не соответствует действительности. В подтверждение своих слов она привела многочисленные исследования компании Cancer Research UK, установившие, что дезодоранты не увеличивают риск рака.«Некоторые исследования на крысах показали, что парабены могут действовать подобно эстрогену. Поскольку этот гормон участвует в развитии некоторых видов рака груди, люди могут опасаться наличия парабенов в дезодорантах, но достоверных доказательств того, что они вызывают онкологические заболевания у людей, нет», — подчеркнула Хорана. По ее словам, не было выявлено и никакой связи между алюминием и образованием злокачественных опухолей молочной железы.В то же время терапевт отметила, что антиперсперанты с солями алюминия в составе могут вызвать временную закупорку потовых желез. Это, в свою очередь, может привести к образованию кист, фурункулов и прыщей. Чтобы снизить риск подобных проблем, Хорана предложила регулярно мыть и отшелушивать область подмышек.

