Что будет, если пить три бокала алкоголя в неделю: Неожиданный вывод врачей
Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова, подчеркнув, что риск деменции растет "линейно с количеством алкоголя".
Причем, по ее словам, выявленные факты "впечатляют". Достаточно трех порций алкоголя в неделю для повышения риска развития деменции на 15%. В ряде случаев опасный процесс запускается, даже если человек употребляет всего один бокал вина в неделю.
Это показало исследование с участием более чем 550 тысяч человек (американцев и британцев). Что важно: авторы работы использовали не только наблюдения, но и генетический анализ, уточнила врач в своем Telegram-канале.
По ее словам, для мозга "полезной дозы" спиртного не существует, это всегда риски. Результаты работы исследователей опубликованы в издании BMJ Evidence-Based Medicine.
