Что будет, если пить три бокала алкоголя в неделю: Неожиданный вывод врачей

Считалось, что "немного вина" здоровью не навредит, а то и вовсе защитит мозг. Новое исследование показало: "эффект" на самом деле был связан с тем, что некоторые люди реже употребляли спиртное на ранних стадиях когнитивных нарушений.Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова, подчеркнув, что риск деменции растет "линейно с количеством алкоголя".Причем, по ее словам, выявленные факты "впечатляют". Достаточно трех порций алкоголя в неделю для повышения риска развития деменции на 15%. В ряде случаев опасный процесс запускается, даже если человек употребляет всего один бокал вина в неделю.Это показало исследование с участием более чем 550 тысяч человек (американцев и британцев). Что важно: авторы работы использовали не только наблюдения, но и генетический анализ, уточнила врач в своем Telegram-канале.По ее словам, для мозга "полезной дозы" спиртного не существует, это всегда риски. Результаты работы исследователей опубликованы в издании BMJ Evidence-Based Medicine.

