Раскрыты признаки женского алкоголизма

У женщин и мужчин признаки алкоголизма различаются, считают психолог Шерри Макки и врач-гепатолог Бубу Банини. Их советы о том, как распознать зависимость, опубликованы на сайте Йельского медицинского университета.Эксперты подчеркнули, что алкоголь по-разному действует на мужчин и женщин. По словам Банини, у женщин зависимость развивается быстрее. Кроме того, причины, по которым они начинают злоупотреблять алкоголем, отличаются от тех, которые характерны для мужчин. «Мужчины обычно пьют, чтобы пообщаться, а женщины чаще выпивают для борьбы со стрессом, тревогой или травмой», — раскрыла Макки.Психолог также отметила, что алкогольная зависимость у женщин часто незаметна даже для них самих. Это объясняется тем, что они, как правило, не склонны к рискованному поведению и темп жизни при алкоголизме может почти не отличаться от обычного. Поэтому Макки призвала обращать внимание на три главных признака.Первым она назвала любые изменения в привычном образе жизни: нарушение сна, снижение производительности труда, проблемы в отношениях. Вторым признаком, по ее словам является толерантность к алкоголю — это значит, что для достижения опьянения нужно выпивать больше. Третий признак — это невозможность справиться со стрессом и тревогой без спиртного.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки