BJPT: боли в спине связаны с риском развития других серьезных заболеваний
Исследователи проанализировали данные Национального опроса здоровья Бразилии 2019 года, охватившего почти 90 тысяч человек. Выяснилось, что примерно каждый пятый страдает хронической болью в спине — это сопоставимо с показателями высокодоходных стран, что делает выводы значимыми в глобальном масштабе.
У людей с хроническими болями в спине на 17% чаще встречались сердечно-сосудистые заболевания, на 15% — артрит и на 12% — клиническая депрессия. Также у них выше вероятность диабета, рака и заболеваний легких.
«Когда такие состояния возникают вместе, их влияние на повседневную жизнь усиливается. Например, взрослые с болью в спине и артритом более чем в два раза чаще сообщают о серьезных ограничениях в выполнении обычных дел», — отметил Замбелли Пинто.
Авторы исследования подчеркивают: врачам нужно выходить за рамки простой терапии боли. Пациенты с хронической болью в спине несут более тяжелую нагрузку на здоровье в целом, и это требует комплексного междисциплинарного подхода в лечении.
