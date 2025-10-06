BJPT: боли в спине связаны с риском развития других серьезных заболеваний

Хроническая боль в спине не только снижает качество жизни и лишает трудоспособности, но и может быть сигналом о других болезнях. Новое исследование международной команды ученых показало: у людей с такими болями чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, артрит, депрессия, диабет и рак, чем у тех, кто не страдает болями в спине.Исследователи проанализировали данные Национального опроса здоровья Бразилии 2019 года, охватившего почти 90 тысяч человек. Выяснилось, что примерно каждый пятый страдает хронической болью в спине — это сопоставимо с показателями высокодоходных стран, что делает выводы значимыми в глобальном масштабе.У людей с хроническими болями в спине на 17% чаще встречались сердечно-сосудистые заболевания, на 15% — артрит и на 12% — клиническая депрессия. Также у них выше вероятность диабета, рака и заболеваний легких.«Когда такие состояния возникают вместе, их влияние на повседневную жизнь усиливается. Например, взрослые с болью в спине и артритом более чем в два раза чаще сообщают о серьезных ограничениях в выполнении обычных дел», — отметил Замбелли Пинто.Авторы исследования подчеркивают: врачам нужно выходить за рамки простой терапии боли. Пациенты с хронической болью в спине несут более тяжелую нагрузку на здоровье в целом, и это требует комплексного междисциплинарного подхода в лечении.

