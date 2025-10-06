Вирусолог Гребенникова сообщила о способах передачи вируса Коксаки
По ее словам, самый распространенный способ заражения инфекцией – через предметы окружающей среды.
"Можно заразиться через пищу, через воду и через предметы окружающей среды, через игрушки, через ручки дверей, поверхность и так далее. Возможен воздушно-капельный путь – когда чихают и кашляют. Существует и вертикальный путь заражения – это внутриутробный, но такое [случается] очень редко", – пояснила специалист.
Несмотря на простое устройство вируса, он является очень устойчивым, подчеркнула Гребенникова. Инфекция может сохраняться до двух недель в морской воде и практически два месяца – в пресной. Длительное время вирус остается и на поверхностях, добавила она.
