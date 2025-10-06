Вирусолог Гребенникова сообщила о способах передачи вируса Коксаки

Заразиться вирусом Коксаки можно через пищу и воду, рассказала в интервью телеканалу "Россия 1" член-корреспондент АН РФ, заместитель директора Института вирусологии имени Д.И. Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Татьяна Гребенникова.По ее словам, самый распространенный способ заражения инфекцией – через предметы окружающей среды."Можно заразиться через пищу, через воду и через предметы окружающей среды, через игрушки, через ручки дверей, поверхность и так далее. Возможен воздушно-капельный путь – когда чихают и кашляют. Существует и вертикальный путь заражения – это внутриутробный, но такое [случается] очень редко", – пояснила специалист.Несмотря на простое устройство вируса, он является очень устойчивым, подчеркнула Гребенникова. Инфекция может сохраняться до двух недель в морской воде и практически два месяца – в пресной. Длительное время вирус остается и на поверхностях, добавила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки