Ваше тело предупреждает: 5 неочевидных симптомов, которые могут говорить о серьезных болезнях
1. Частая зевота — не всегда от нехватки сна
Нарушение работы мозга (рассеянный склероз, начало инсульта)
Проблемы с терморегуляцией организма
Скрытую тревогу или депрессию
Сердечно-сосудистые заболевания
2. Запах изо рта — не только стоматология
Кислый запах: проблемы с желудком (гастрит, язва)
Запах ацетона: опасный признак диабета
«Печеночный» запах: проблемы с печенью
Гнилостный запах: заболевания легких или миндалин
3. Отеки ног — не только от усталости
Сердечная недостаточность: отеки усиливаются к вечеру
Проблемы с почками: отеки утром, после сна
Венозную недостаточность: сопровождается сосудистыми звездочками
Заболевания печени
4. Синяки без причины — тревожный знак
Нарушение свертываемости крови
Заболевания печени
Дефицит витаминов C, K
Побочное действие лекарств
Лейкоз
5. Повышенная потливость — не только от жары
Гормональные нарушения (щитовидная железа, менопауза)
Сахарный диабет (ночная потливость)
Туберкулез
Онкологические заболевания (лимфома)
Неврологические проблемы
Не игнорируйте повторяющиеся симптомы и раз в год проходите полный чек-ап организма, чтобы не упустить начало серьезного заболевания.
