Ваше тело предупреждает: 5 неочевидных симптомов, которые могут говорить о серьезных болезнях

Некоторые из сигналов нашего тела могут быть ранними признаками серьезных заболеваний. Учимся распознавать эти знаки и вовремя принимать меры.

1. Частая зевота — не всегда от нехватки сна

Нарушение работы мозга (рассеянный склероз, начало инсульта)
Проблемы с терморегуляцией организма
Скрытую тревогу или депрессию
Сердечно-сосудистые заболевания

2. Запах изо рта — не только стоматология

Кислый запах: проблемы с желудком (гастрит, язва)
Запах ацетона: опасный признак диабета
«Печеночный» запах: проблемы с печенью
Гнилостный запах: заболевания легких или миндалин

3. Отеки ног — не только от усталости

Сердечная недостаточность: отеки усиливаются к вечеру
Проблемы с почками: отеки утром, после сна
Венозную недостаточность: сопровождается сосудистыми звездочками
Заболевания печени

4. Синяки без причины — тревожный знак

Нарушение свертываемости крови
Заболевания печени
Дефицит витаминов C, K
Побочное действие лекарств
Лейкоз

5. Повышенная потливость — не только от жары

Гормональные нарушения (щитовидная железа, менопауза)

Сахарный диабет (ночная потливость)
Туберкулез
Онкологические заболевания (лимфома)
Неврологические проблемы


Не игнорируйте повторяющиеся симптомы и раз в год проходите полный чек-ап организма, чтобы не упустить начало серьезного заболевания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил valyuha в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь