Ваше тело предупреждает: 5 неочевидных симптомов, которые могут говорить о серьезных болезнях

Некоторые из сигналов нашего тела могут быть ранними признаками серьезных заболеваний. Учимся распознавать эти знаки и вовремя принимать меры.1. Частая зевота — не всегда от нехватки снаНарушение работы мозга (рассеянный склероз, начало инсульта)Проблемы с терморегуляцией организмаСкрытую тревогу или депрессиюСердечно-сосудистые заболевания2. Запах изо рта — не только стоматологияКислый запах: проблемы с желудком (гастрит, язва)Запах ацетона: опасный признак диабета«Печеночный» запах: проблемы с печеньюГнилостный запах: заболевания легких или миндалин3. Отеки ног — не только от усталостиСердечная недостаточность: отеки усиливаются к вечеруПроблемы с почками: отеки утром, после снаВенозную недостаточность: сопровождается сосудистыми звездочкамиЗаболевания печени4. Синяки без причины — тревожный знакНарушение свертываемости кровиЗаболевания печениДефицит витаминов C, KПобочное действие лекарствЛейкоз5. Повышенная потливость — не только от жарыГормональные нарушения (щитовидная железа, менопауза)Сахарный диабет (ночная потливость)ТуберкулезОнкологические заболевания (лимфома)Неврологические проблемыНе игнорируйте повторяющиеся симптомы и раз в год проходите полный чек-ап организма, чтобы не упустить начало серьезного заболевания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки