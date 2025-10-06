Врач назвал круассаны на завтрак полезными
Раджан рассказал, что завтрак принято считать самым важным приемом пищи. Поэтому сторонники здорового образа жизни стараются есть по утрам максимально полезную пищу и исключать вредную. По его словам, в список недопустимых продуктов незаслуженно попали и круассаны.
«Мой аргумент в защиту выпечки состоит в том, что она полезна для бактерий, живущих в кишечнике», — назвал пользу круассанов врач. Он уточнил, что имеет в виду слоеное тесто, замешанное на дрожжах и медленно доходящее до готовности. Раджан объяснил, что при таком способе приготовления происходит процесс ферментации и расщепления глютена и крахмала. «Это делает готовый продукт более легким для усвоения по сравнению с хлебом», — объяснил врач.
Хирург добавил, что круассаны нужно есть остывшими. По его словам, в этом случае в них образуется резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстую кишку. Там он служит пищей для бактерий и способствует выработке жирных кислот, полезных для слизистой оболочки кишечника.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий