Врачи сообщили плохую новость любителям мяса

Основой питания человека должна быть растительная пища, в то время как употребление мяса должно носить умеренный характер.В нем также сказано, что употребление сахара, соли и насыщенных жиров должно быть сведено к минимуму. Как пишут авторы доклада, в день человеку не стоит позволять себе больше 15 граммов красного мяса. В то же время рекомендуется съедать каждый день 200 граммов овощей, 300 граммов фруктов, 210 граммов зерновых, 250 граммов молочных продуктов, 30 граммов рыбы или морепродуктов. Кроме того, людям советуют употреблять небольшие порции белого мяса.До этого терапевт Оксана Драпкина заявила, что в стремлении к здоровому образу жизни не стоит отказываться от мяса. Проблема же с этим продуктом состоит не в нем самом, а в способе его переработки.В свою очередь, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что ультраобработанные продукты, красное мясо и изделия с добавленным сахаром вредят здоровью кишечника и повышают риск развития угрожающих жизни заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки