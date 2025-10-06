Врачи назвали 5 продуктов, которые сгущают кровь и поднимают давление

Густая кровь может спровоцировать тромбоз, инсульт и инфаркт. Есть некоторые привычные продукты, способные сгущать кровь. Кардиохирурги заявили, что каждый третий пациент с инсультом 40-50 лет поступает в реанимацию именно из-за этого состояния. После 40 лет надо стараться не есть белый хлеб и выпечку. В этом возрасте метаболизм заметно снижается, и рафинированные углеводы вызывают резкий скачок сахара. Исследования показывают, что ежедневное употребление белого хлеба увеличивает густоту крови на 27% всего за месяц. Лучше выбирайте цельнозерновой хлеб, но не более 2 кусочков в день.Колбасы, сосиски, копчености, помимо переработанного мяса содержат различные химические добавки, которые вызывают слипание эритроцитов. У любителей колбасных изделий риск тромбоза в 3,7 раза выше.Угрозу представляет также скрытый сахар, который есть в йогуртах, соусах, хлебе и мюсли. Его избыток запускает процесс гликирования белков крови. Эритроциты становятся жесткими и плохо проходят через капилляры.Всего одна банка сладкого газированного напитка или магазинного фруктового сока содержит 8-12 ложек сахара, фосфорную кислоту и кофеин. Частое употребление газировки увеличивает вязкость крови на 31%.Алкоголь тоже является одним из главных врагов нашего организма. Даже пара бокалов вина в неделю повышают риск развития микротромбов на 18%, а после 45 лет — на 34%, предупреждает канал «Живи без боли». Ранее легендарный кардиохирург Лео Бокерия рекомендовал ежедневно есть цитрусовые для укрепления капилляров и орехи для эластичности артерий. Он также призывал начинать утро со стакана воды с лимоном, писал «ГлагоL».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки