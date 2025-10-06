Эндокринолог рассказала о влиянии сезонных продуктов на сахар в крови
«Механизм прост: после потребления продуктов с высоким гликемическим индексом глюкоза быстро всасывается в кровь, поджелудочная железа выделяет инсулин для ее усвоения. При недостаточной физической активности или предрасположенности к диабету уровень сахара может оставаться повышенным, что увеличивает нагрузку на сосуды, вызывает чувство усталости и набор веса», — заявила специалист.
Она пояснила, что в осенний период, когда люди меньше двигаются и чаще остаются дома из-за холодной и дождливой погоды, риск скачков сахара в крови увеличивается. Продукты, которые кажутся полезными, — такие как яблоки, морковь, тыква — при чрезмерном потреблении могут усиливать гликемическую нагрузку.
Тананакина заявила: чтобы избежать ловушки, важно сочетать углеводы с белком и клетчаткой. Например, запеченная тыква с орехами или яблоки с творогом замедляют всасывание сахара. Контроль порций и регулярная физическая активность — ключевые меры профилактики. Также полезно чередовать продукты с высоким и низким гликемическим индексом, включая цельнозерновые крупы и бобовые.
«Регулярное измерение сахара в крови помогает контролировать реакцию организма на сезонный рацион. Осенняя гликемическая ловушка — это не запрет на фрукты и овощи, а грамотное планирование рациона, которое позволяет получать пользу от витаминов, не провоцируя скачки сахара», — отметила врач.
Не менее важным аспектом является питьевой режим, так как напитки также могут содержать сахар, заключила она.
