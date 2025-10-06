Невролог предупредила об усилении риска мигрени и инсульта из-за перепадов температур

Осень — время, когда погода меняется особенно быстро. Резкие перепады температуры, ветреная и дождливая погода, а также колебания барометрического давления создают значительную нагрузку на сосудистую систему человека. У многих людей в этот период появляются головные боли, которые могут быть как проявлением обычной мигрени, так и сигналом о более серьезных нарушениях, включая инсульт. Об этом сообщила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.«Мигрень — одно из самых распространенных заболеваний нервной системы. Она проявляется пульсирующей болью в области головы, светобоязнью, повышенной чувствительностью к звукам, тошнотой и раздражительностью. Часто мигрень сопровождается аурой — временными зрительными нарушениями (например, вспышками света, пятнами перед глазами), онемением конечностей или покалыванием», — рассказала специалист.По ее словам, осенью приступы мигрени усиливаются из-за резких перепадов температуры, давления и уменьшения продолжительности светового дня, что влияет на циркадные ритмы организма.Чудинская обратила внимание на то, что инсульт в отличие от мигрени требует немедленной медицинской помощи. К основным признакам относятся внезапная сильная головная боль, онемение или слабость конечностей, нарушения речи, зрения или координации, а также спутанность сознания. Она пояснила, что симптомы инсульта появляются резко и сопровождаются выраженной неврологической дисфункцией, тогда как мигрень развивается постепенно и имеет повторяющийся характер.Механизм осенней чувствительности сосудов связан с тем, что перепады температуры и давления вызывают спазмы периферических, ухудшают микроциркуляцию и повышают риск образования тромбов. Люди с хроническими заболеваниями сосудов, гипертонией, диабетом или ожирением особенно уязвимы.«Для профилактики осенью важно поддерживать стабильную температуру в помещениях и избегать резкого переохлаждения; регулярно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови; включать умеренную физическую активность — прогулки, плавание, легкую гимнастику для улучшения кровообращения», — заявила врач.Помимо этого немаловажно следить за питанием, вести дневник головной боли, а также уделять внимание качеству сна, снижению стресса и гидратации.Чудинская подчеркнула, что внимательное отношение к здоровью сосудов и различение мигрени и инсульта позволяет снизить риски и сохранить работоспособность даже в условиях нестабильной осенней погоды.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки