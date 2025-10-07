Водителей предостерегли от приема некоторых лекарств за рулем

Невролог Лусио Уэбра предостерег водителей от приема некоторых лекарств за рулем ради снижения риска ДТП.Уэбра посоветовал перед поездкой за рулем отказаться от приема антидепрессантов, антипсихотиков, стабилизаторов настроения, снотворных и противотревожных средств, антигистаминных препаратов, противосудорожных лекарств и мощных анальгетиков. Дело в том, что они могут вызвать сонливость, снижение концентрации внимания, рефлексов и координации движений, пояснил врач.По его словам, даже если эти медикаменты принять на ночь, эффект от них может сохраняться и днем. Тем временем психиатр Рафаэль Боечат добавил, что перечисленные лекарства запрещается употреблять не только за рулем. Их также не стоит принимать, если человек работает с механизмами, либо его профессия предполагает сохранение равновесия. В качестве примера медик привел строительство.

