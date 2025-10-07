SR: утренний кофе улучшает психическое благополучие

Недавнее исследование показало влияние утреннего кофе на психическое благополучие. Можно ожидать ряда преимуществ. Исследователи из Университета Билефельда и Уорикского университета исследовали влияние потребления кофеина на психическое благополучие в разное время суток и обнаружили ряд полезных эффектов утреннего кофе.«Около 80 процентов взрослых во всем мире употребляют напитки с кофеином, а употребление чая и кофе имеет давнюю историю», — объясняет соавтор исследования Сакари Лемола из Университета Билефельда.Потребление кофеина было зафиксировано даже у диких животных, а пчелы и шмели, как было обнаружено, предпочитают нектар растений, содержащих кофеин.Хотя кофе долгое время ассоциировался в первую очередь с потенциальными рисками для здоровья, не в последнюю очередь из-за содержания в нем кофеина, в последние годы все больше исследований демонстрируют его исключительно положительные эффекты.Например, исследовательская группа из Университета Западной Вирджинии и Университета штата Морган недавно пришла к выводу, что употребление от трёх до пяти чашек кофе в день снижает риск серьёзных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни.Отдельные исследования также показали, что время суток, в течение которого кофе употребляется, играет важную роль в его влиянии на здоровье. Исследование, опубликованное ранее в этом году в журнале European Heart Journal, показало, что утренний кофе особенно полезен для продолжительности жизни.С другой стороны, употребление кофе с кофеином в неподходящее время суток может усилить импульсивное и безрассудное поведение, о чём исследовательская группа из Техасского университета в Эль-Пасо сообщила в журнале iScience около двух месяцев назад.Кофеин в кофе известен своим стимулирующим действием на центральную нервную систему, что, в свою очередь, может влиять на когнитивные способности и психологическое благополучие, объясняют исследователи.Эти эффекты были тщательно изучены в контролируемых лабораторных условиях, но влияние кофеина на повседневную жизнь остаётся сравнительно малоизученным.В настоящее время группа исследователей изучает влияние времени приема кофеина, индивидуальных различий и различных контекстуальных факторов на действие кофеина, привлекая в общей сложности 236 молодых людей.В течение четырех недель участники семь раз в день заполняли короткую анкету на своих мобильных телефонах. Эта анкета оценивала их текущее настроение и определяла, употребляли ли они кофеиносодержащие напитки в течение предыдущих 90 минут.Анализ данных показал, что потребление кофеина четко коррелирует с последующим усилением положительных эмоций, в то время как связь со снижением отрицательных эмоций, таких как грусть и гнев, была менее устойчивой, сообщают исследователи.Наблюдаемая связь между потреблением кофеина и положительными эмоциями была наиболее выражена в течение первых 2,5 часов после пробуждения. Таким образом, утренний кофе, по-видимому, особенно полезен для психического благополучия.По данным исследовательской группы, респонденты в целом были значительно счастливее и более воодушевлены в дни с утренним кофе, чем в то же время в дни без кофе.Респонденты также испытывали немного меньше грусти и гнева после употребления кофе, чем в сопоставимые дни без кофе, но корреляции со временем суток не наблюдалось.При изучении индивидуальных различий и контекстуальных факторов были обнаружены определенные корреляции с эффектами потребления кофеина, но, по словам исследователей, в целом они были довольно незначительными.«Мы были удивлены, что не смогли обнаружить никаких различий между людьми с разными потребительскими привычками, разным уровнем депрессии, тревожности или нарушениями сна», — подчеркивает автор исследования Джастин Хахенбергер из Билефельдского университета.Связь между потреблением кофеина и положительными и отрицательными эмоциями была относительно схожей во всех этих группах. Таким образом, предположение о том, что потребление кофеина может иметь негативные последствия, например, повышенную нервозность у людей с повышенной тревожностью, не подтвердилось.«Однако возможно, что люди, которые знают, что они плохо реагируют на кофеин, просто не употребляют его», — добавляет Хахенбергер. Поскольку анализировались только данные потребителей кофеина, такие люди не были представлены в исследовании.Исследователи связывают наблюдаемые положительные эффекты потребления кофеина с тем, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, что делает людей более бодрыми и энергичными.«Кофеин действует, блокируя аденозиновые рецепторы, что может повышать активность дофамина в ключевых областях мозга — эффект, который исследования связывают с улучшением настроения и повышением бдительности», — объясняет соавтор исследования Ану Реало из Уорикского университета.Однако, по мнению исследователей, наблюдаемые положительные эффекты также могут быть связаны с уменьшением симптомов отмены после ночи. «Даже люди, употребляющие лишь умеренное количество кофеина, могут испытывать лёгкие симптомы отмены, которые исчезают с первой чашкой кофе или чая утром», — говорит Реало.Поэтому необходимы дальнейшие исследования для более точного определения влияния потребления кофеина на психическое благополучие, но появляется всё больше доказательств того, что кофе с кофеином обладает множеством преимуществ для физического и психического здоровья.

