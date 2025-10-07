Daily Mail назвала два напитка, которые усиливают выпадение волос
Эксперт пояснила, каков механизм воздействия этих напитков. Сахар, которого слишком много во многих газированных напитках, провоцирует в организме скрытое воспаление. Что создаёт проблемы и волосяным фолликулам, нарушая циклы роста волос.
Специалист уточнила, что в одной баночке сладкой газировки объемом 330 мл часто содержится не менее 15 граммов сахара. В зоне повышенного риска выпадения волос находятся люди, которые выпивают свыше 11 банок в неделю.
Вторая группа опасных напитков – это разные формы алкоголя. Все они, включая вино и пиво, приводят к обезвоживанию организма, подсушивая и кожу головы. Нехватка жидкости уменьшает приток крови к волосяным луковицам, ухудшая их питание. Эти факторы обостряются при регулярном избыточном употреблении алкоголя, в этом случае волосы быстрее истончаются и выпадают.
Гамильтон напоминает о важности для здоровья волос умеренности и сбалансированности питания и достаточного потребления воды. Она рекомендует избегать в меню продуктов, которые способствуют воспалительным процессам, особенно, полуфабрикатов и фастфуда.
