Диетолог назвал самые полезные свойства тыквенных семечек
Врач порекомендовал добавить в рацион семена чиа, льняные и тыквенные семечки. Последние, по словам эксперта, обладают хорошим антипаразитарным эффектом, содержат большое количество цинка и других питательных веществ.
Льняное семя, заваренное водой горячей, имеет обволакивающий эффект, улучшает пищеварение, — сказал Поляков.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий