Диетолог назвал самые полезные свойства тыквенных семечек

Они положительно влияют на работу органов желудочно-кишечного тракта. Диетолог Антон Поляков рассказал, какие виды семечек особенно полезны.Врач порекомендовал добавить в рацион семена чиа, льняные и тыквенные семечки. Последние, по словам эксперта, обладают хорошим антипаразитарным эффектом, содержат большое количество цинка и других питательных веществ.Льняное семя, заваренное водой горячей, имеет обволакивающий эффект, улучшает пищеварение, — сказал Поляков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки