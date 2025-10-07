Невролог развеяла мифы о радикулите

Только четыре процента случаев грыжи становятся причиной развития радикулита. Об этом рассказала невролог клиники DocMed Яна Котляр в беседе.По словам специалиста, чаще всего причиной радикулопатии является грыжа межпозвонкового диска.Врач подчеркнула, что сегодня вместо устаревшего термина «радикулит» предпочтительно использовать более точное обозначение — «радикулопатия». Помимо этого, Котляр уточнила, что наличие грыжи на МРТ не всегда объясняет симптомы пациента. Для постановки диагноза нужна комплексная оценка жалоб, данных осмотра и снимков.

