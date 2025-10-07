Много антиоксидантов и не только: названы преимущества для здоровья яблочной кожуры

В кожице яблок содержится больше антиоксидантов, чем в мякоти. Известно, что эти вещества снижают риск развития хронических заболеваний, поддерживают здоровье мозга и многое другое.Вот несколько причин, почему вам стоит есть яблоки вместе с кожурой.Антиоксиданты. В яблочной кожуре содержатся антиоксидантные соединения. При регулярном употреблении они снижают риск развития хронических заболеваний, уменьшают воспаление, замедляют биологическое старение.Клетчатка. Её связывают со снижением риска развития метаболического синдрома, который способствует развитию болезней сердца, инсульта, диабета 2 типа.Поддержание гормонального фона. Хлорофилл в яблочной кожуре защищает от химических соединений, нарушающих гормональный фон и приводящих к хроническому воспалению. Правда, существующие исследования на эту тему проводились только в лаборатории или на животных. Для подтверждения результатов нужно провести испытания на людях.Улучшение здоровья мозга. Яблочная кожура помогает бороться с воспалением в организме. Воспаление мозга при этом может повысить риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, инсульта.Противораковые свойства. Антиоксиданты в кожуре яблок снижают риск возникновения рака, минимизируют повреждение клеток, связанное с окислительным стрессом, восстанавливают внутренний баланс организма.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки