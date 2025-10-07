Употреблять долгое время только полезную пищу небезопасно

Если долгий период времени питаться исключительно правильно, придерживаясь всех необходимых ограничений, это может плохо сказаться на здоровье, навредить сердцу.О том, что человеку небезопасно употреблять долгое время только здоровую пищу, сообщил в интервью эндокринолог Владимир Иванов. «Общественной службе новостей» медик заметил, что сбалансированное и полезное питание имеет очень большое значение для поддержания работы организма, но необходимость постоянно следовать диетическим ограничениям может поспособствовать появлению невроза, проблем с сердцем.«Длительная ангедония (низкокалорийное и невкусное питание) также ведет к ранним сердечно-сосудистым событиям, как и переедание», - поделился мнением Иванов..Медик считает, что при отсутствии индивидуальных медицинских ограничений можно позволять себе употреблять практически любую пищу. Главное, что нужно делать – не злоупотреблять количеством. Иванов подчеркнул, что основным здоровым принципом питания является рацион «без перегибов»: в нем не должно быть как постоянных излишеств, так и вечных строгостей, отказов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки