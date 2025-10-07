Употреблять долгое время только полезную пищу небезопасно
О том, что человеку небезопасно употреблять долгое время только здоровую пищу, сообщил в интервью эндокринолог Владимир Иванов. «Общественной службе новостей» медик заметил, что сбалансированное и полезное питание имеет очень большое значение для поддержания работы организма, но необходимость постоянно следовать диетическим ограничениям может поспособствовать появлению невроза, проблем с сердцем.
«Длительная ангедония (низкокалорийное и невкусное питание) также ведет к ранним сердечно-сосудистым событиям, как и переедание», - поделился мнением Иванов..
Медик считает, что при отсутствии индивидуальных медицинских ограничений можно позволять себе употреблять практически любую пищу. Главное, что нужно делать – не злоупотреблять количеством. Иванов подчеркнул, что основным здоровым принципом питания является рацион «без перегибов»: в нем не должно быть как постоянных излишеств, так и вечных строгостей, отказов.
Иллюстрация к статье:
