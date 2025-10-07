Кровоизлияния в глазах являются симптомом опасных патологий

По словам офтальмолога Татьяны Шиловой, кровоизлияния в глазах могут указывать на стресс или более опасные проблемы со здоровьем, включая гипертонию и сахарный диабет,В интервью Шиловой прозвучало пояснение о том, что довольно часто причиной субконъюнктивальных кровоизлияний на белке глаз оказывается стрессовое перенапряжение. В целом, заметила медик, такая проблема с глазами не является опасной, успешно поддается терапии.В то же время Шилова отметила, что к возникновению кровоизлияний в глазах склонны люди, имеющие хронические сосудистые нарушения.«Как правило, появляются у людей, имеющих сопутствующие проблемы сосудистого характера – гипертония, диабет, атеросклероз», – сказала об этом явлении врач в беседе с News.ru.Также специалистка предупредила об опасности такого явления, как внутреннее глазное кровоизлияние, которое нередко происходит при заболевании диабетом. При данном нарушении также могут появляться кровоизлияния на белке, поэтому если оно возникает, глаз следует проверять у врача.«Специалист должен исключить наличие кровоизлияния внутри глазного яблока, так как это может быть очень опасно и чревато риском необратимой потери зрения», = добавила Шилова.

