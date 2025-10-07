Назван повышающий риск рака в 8,5 раза симптом

Кровь в стуле с высокой долей вероятности указывают на рак, заявила хирург-колопроктолог Сандра Кавалукас.Врач рассказала, что у пациентов с жалобами на кровь в стуле риск рака повышается в 8,5 раза независимо от возраста. «Если пациенту 35 лет и он обращается с болью в прямой кишке, то ему, возможно, даже не нужна колоноскопия. Но если он жалуется на кровотечение, то велика вероятность того, что у него колоректальный рак», — заявила Кавалукас.Хирург подчеркнула, что рак — это не единственная причина появления крови в стуле. Однако чтобы наверняка узнать источник кровотечения, она призвала сделать колоноскопию. Врач добавила, что этот вид диагностики часто не назначают молодым пациентам, так как считается, что у них рак кишечника маловероятен, но кровь в стуле многократно повышает этот риск.

