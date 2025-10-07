Диетолог предупредила о влиянии температуры еды на кишечник
По словам специалиста, при потреблении теплой еды открываются сфинктеры. Она подчеркнула, что слишком горячая пища может раздражать слизистую, а холодные продукты — вызывать спазмы.
Гуськова уточнила, что для нормального пищеварения лучше употреблять блюда комфортной температуры и избегать крайностей.
Иллюстрация к статье:
Добавил valyuha в категорию Гастроэнтерология
