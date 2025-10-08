Врач назвал вызывающие проблемы с почками напитки

Избыточное количество любой жидкости вредит почкам, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.Врач рассказал, что даже обычная вода при избыточном употреблении вызывает проблемы с почками. Он пояснил, что жидкостью вымываются электролиты, повышается нагрузка на клубочковую систему, что может привести к отказу органов. Говоря о других напитках, он отметил, что каждый из них вредит почкам по-своему.«Для водки, виски и прочих крепких напитков характерно непрямое токсическое действие этанола из-за развития хронического воспаления в органе. Пиво — мощное мочегонное средство, которое сильно нагружает мочевыделительную систему. Безалкогольные сладкие напитки снижают pH мочи, повышая риск развития мочекаменной болезни. Газировка может менять кислотность мочи, что также стимулирует мочекаменную болезнь и развитие воспалительных процессов», — рассказал врач.Хирург отметил, что вода — это оптимальный выбор для здоровья почек, но в умеренных количествах, не более 2-3 литров в сутки. Для людей на гемодиализе — не более 1 литра, заключил собеседник «Ленты.ру».

