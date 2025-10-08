Пробуждения в три ночи назвали тревожным сигналом организма
Берг уточнил, что единичные случаи ночных пробуждений не говорят ни о чем серьезном, но если они повторяются регулярно, это тревожный сигнал организма. Дело в том, что среди ночи люди редко просыпаются, так как в это время их мозг находится в глубокой фазе сна, а уровень кортизола — на минимуме. «Если человек просыпается, значит, по какой-то причине у него повысился гормон стресса», — объяснил Берг.
Самой распространенной причиной он назвал внешние раздражители или несоблюдение гигиены сна. Чтобы забыть о ночных пробуждениях, он посоветовал соблюдать режим, быть активным в течение дня, вечером избегать стресса, не листать часами соцсети, а также не пить перед сном кофе и алкоголь. Если эти методы не помогут, ЗОЖ-специалист рекомендовал обратиться к врачу.
