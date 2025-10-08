Эксперт спрогнозировала спрос на препараты для похудения в РФ

Покупки россиянами препаратов для похудения в 2025 году вырастут на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.«По итогам 2025 года рост рынка препаратов для похудения может составить от 200% год к году. По итогам года объем рынка препаратов для похудения может превысить 15–20 млрд рублей, если не будет жестких ограничений или санкций на импорт действующих веществ», — рассказала Циканова в беседе с «Газетой.Ru».Эксперт добавила, что доля рецептурных препаратов может увеличиться, если дженерики останутся доступными по цене. Несмотря на стабильный спрос на БАДы и «быстрые чаи для похудения», популярность рецептурных средств может снизить долю этого сегмента.Экономист также отметила, что пик интереса россиян к снижению веса традиционно приходится на лето и осень, что стимулирует спрос на жиросжигатели, БАДы и рецептурные препараты. В то же время, в России растет интерес к здоровому образу жизни, фитнесу и body positive. Этот тренд приводит к росту спроса как на быстрые решения для похудения, так и на более осознанные подходы к поддержанию формы.Циканова подчеркнула, что, если на рынке останутся доступные препараты для похудения, как отечественные, так и импортные, продажи будут продолжать расти. Препараты также будут распространяться через неофициальные каналы в мессенджерах, где реклама становится всё более агрессивной.

