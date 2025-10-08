Диетолог призвала сокращать рацион красного мяса на неделю

Это улучшит состояние кишечника.Важно разнообразить питание и включать в меню элементы средиземноморской диеты. Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась эндокринолог Наталья Лазуренко.«Я бы ориентировалась на увеличение количества рыбы и морепродуктов. Красное мясо, потребляемое в неумеренных количествах, может нанести вред. Поэтому защита кишечника — это в том числе ограничение количества красного мяса. Слишком много — это 400 граммов плюс каждый день. К этому относятся и колбасы. В целом в красном мясе криминального ничего нет, это идеальный по своей структуре продукт, который должен присутствовать для разнообразия рациона. Всего должно быть в меру. Человек, который активно работает и думает, должен получать идеальный по своему строению белок, который будет получать из мяса, в том числе из красных сортов. Я предлагаю ориентироваться на разнообразие, то есть белок мы должны получать и из растительных, из мяса птицы, рыбы. А лучше, чтобы это была рыба три–четыре раза в неделю. Тогда это будет похоже на средиземноморскую диету, которая считается одной из лучших для профилактики развития сердечно-сосудистой патологии, преждевременного старения, нездорового кишечника и так далее».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки