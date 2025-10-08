Сотрясения мозга могут увеличить риск развития деменции у пожилых людей

Согласно новому исследованию, у пожилых людей, получивших сотрясение мозга, с возрастом повышается риск развития слабоумия или ухудшения способности к передвижению.Пожилые люди, перенесшие черепно-мозговую травму (ЧМТ), подвержены более высокому риску развития деменции, требующей ухода на дому или помещения в учреждение длительного ухода , сообщили исследователи в Canadian Medical Association Journal.«Одной из наиболее распространенных причин черепно-мозговой травмы в пожилом возрасте является падение, которое часто можно предотвратить», — пишет исследовательская группа под руководством Дженни Юй Цин Хуан из Института политики, управления и оценки здравоохранения Университета Торонто.«Воздействуя на черепно-мозговую травму, связанную с падением, мы можем потенциально снизить частоту случаев деменции, связанной с черепно-мозговой травмой, среди этой группы населения», — пишут исследователи.Черепно-мозговая травма случается, когда человек либо ударяется головой, либо резко дергается при резком хлыстовом ударе, в результате чего мозг ударяется о внутреннюю часть черепа и получает повреждения, сообщили исследователи в справочных записках.Исследователи утверждают, что более 50% черепно-мозговых травм у пожилых людей происходят в результате падений.В новом исследовании учёные проанализировали данные более 260 000 человек в возрасте 65 лет и старше, проживающих в Онтарио (Канада), сравнив состояние здоровья тех, кто перенёс черепно-мозговую травму, с теми, кто не перенёс её. Данные были собраны в период с апреля 2004 года по март 2020 года.Исследователи обнаружили, что новые случаи черепно-мозговой травмы связаны с повышением риска развития деменции в течение пяти лет на 69% и повышением риска развития деменции по прошествии пяти лет на 56%.Исследование показало, что пожилые люди, недавно перенесшие черепно-мозговую травму, на 30% чаще нуждаются в домашнем медицинском уходе и на 45% чаще попадают в дом престарелых.Исследователи обнаружили, что женщины и пожилые люди чаще страдают деменцией, связанной с черепно-мозговой травмой.Например, почти у каждого третьего человека в возрасте 85 лет и старше прогнозировалось развитие слабоумия после сотрясения мозга.Исследование показало, что у людей из малообеспеченных районов также повышен риск развития деменции, связанной с черепно-мозговой травмой.«Хотя черепно-мозговая травма изучалась как фактор риска развития деменции во взрослом возрасте, наши результаты подчеркивают ее значительную связь с повышенным уровнем заболеваемости деменцией, даже если она сохраняется в пожилом возрасте, а также то, как этот риск меняется с течением времени», — пишут исследователи.«Эта важнейшая информация может помочь врачам лучше понимать долгосрочные риски для пожилых пациентов и их семей», — добавили исследователи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки