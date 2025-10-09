Разговаривающих во сне россиян предупредили о риске опасных заболеваний
Врач рассказала, что этот симптом называется сомнилоквия. Под ним подразумевается не только речь во сне, но и произнесение отдельных слов, слогов или звуков, бормотание или совершение непроизвольных движений. Сомнилоквия встречается примерно у 50 процентов детей и 5 процентов взрослых, добавила врач.
По словам Зинчевой, редкие проявления этого симптома не несут никаких рисков, однако если человек постоянно разговаривает во сне, то это может указывать на некоторые опасные заболевания: обструктивное апноэ сна, психические заболевания, неврозы, депрессии, эпилепсии, болезнь Альцгеймера или Паркинсона.
Иллюстрация к статье:
