В Роспотребнадзоре разработали новый тест для выявления возбудителей дизентерии

Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест, который позволит определять возбудителей бактериальной дизентерии в пределах 25-30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Шигеллез, или бактериальная дизентерия, представляет собой острую кишечную инфекцию, вызванную микроорганизмами рода Shigella. Она передается через загрязненные продукты и воду, особенно уязвимыми к ней являются дети и люди с ослабленным иммунитетом. Новый тест дает возможность определить наличие инфекции всего за 25-30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами. При этом обеспечивается высокая точность, что позволяет обнаружить даже минимальные количества патогенов в образцах биологического материала", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что с внедрением теста сделан шаг по улучшению общественного здоровья и контролю над распространением инфекций. Разработка проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит".

