Врач рассказала о причинах и рисках низкого артериального давления

Врач компании Bioniq Дарья Диброва рассказала о причинах и рисках низкого артериального давления (АД), а также о способах его коррекции и профилактики.«Гипотиреоз (недостаточность функции щитовидной железы), надпочечниковая недостаточность, анемия любого генеза, опухоли головного мозга, нарушение регуляции гормонов ренина/альдостерона, длительное обезвоживание могут привести к стойкому снижению АД. Если мы говорим о внезапном падении артериального давления, то здесь необходимо исключать острые жизнеугрожающие состояния — инфаркт, инсульт, тромбоэмболию, нарушение ритма сердца, массивную кровопотерю, аллергические реакции немедленного типа по типу отека Квинке», — сказала специалист.По ее словам, среди людей, склонных к ортостатической гипотензии (резкому падению давления при изменении положения тела), есть спортсмены и люди с дефицитом массы тела или высоким ростом. В таких случаях падение давления часто сопровождается головокружением и слабостью.К основным симптомам низкого АД относятся слабость, сонливость, головокружение, низкая толерантность к физическим нагрузкам и тяга к соленой пище и кофеинсодержащим напиткам. Для нормализации состояния в домашних условиях следует уложить человека с приподнятыми ногами, обеспечить доступ свежего воздуха и дать выпить крепкий сладкий чай. Также следует обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать ошибок в самодиагностике и не навредить.Кроме того, Диброва рекомендует контролировать АД ежедневно, особенно перед физической активностью или вождением автомобиля. В случае плохого самочувствия в день тренировки стоит выбрать менее интенсивные виды упражнений, такие как растяжка или суставная гимнастика.

