Ученые БФУ создали алгоритм для диагностики болезней с помощью наночастиц

В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта создали математический алгоритм для точного расчета оптических свойств наночастиц серебра различной формы. Разработка позволит упростить создание систем ранней диагностики заболеваний.Новый подход дает возможность создавать цифровые двойники наночастиц, которые показывают, как реальные образцы будут взаимодействовать со светом. Ранее подобные характеристики можно было определить только путем дорогостоящего лабораторного синтеза.Как пояснил заведующий лабораторией математического моделирования Андрей Зюбин, алгоритм упрощает проектирование наноматериалов для материаловедческих и биофизических задач. Теперь для получения частиц с заданными свойствами не требуется синтезировать десятки образцов разных размеров и форм.Разработка будет полезна при создании высокочувствительных оптических сенсоров, включая системы диагностики заболеваний и мониторинга лекарственных препаратов в биологических жидкостях.

