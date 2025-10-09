Психолог Кардиакос назвала способ высыпаться

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, как высыпаться и не вставать с утра разбитым.Эксперт объяснила, что ключ к пониманию сна кроется в индивидуальных особенностях работы гормонов. У некоторых людей мелатонин, отвечающий за засыпание, разрушается быстрее, поэтому им труднее адаптироваться по утрам. По ее словам, именно из-за этого многие по утрам чувствуют себя разбитыми — их организм просто не успевает полностью избавиться от мелатонина.Специалист подчеркнула, что универсальные советы по гигиене сна не всегда эффективны — нужен комплексный подход, учитывающий особенности физиологии и психологии каждого человека. Она отметила, что для качественного сна важно не только количество часов, но и эмоциональный настрой перед сном. Людям, у которых мелатонин синтезируется медленнее, стоит заранее откладывать гаджеты и завершать дела, чтобы дать организму время перейти из состояния активности в режим отдыхаКардиакос также назвала несколько правил, полезных для всех хронотипов: не переедать перед сном, проветривать комнату и следить за удобством постели.Она добавила, что поздние пробуждения часто связаны не с физиологией, а с психологическими причинами: вечер нередко становится единственным временем для отдыха и личных дел. В завершение эксперт отметила, что для легкого пробуждения важно найти собственную мотивацию, а не просто подстраиваться под чужой режим.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки