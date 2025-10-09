Россиянам назвали допустимое количество десертов в день
Врач считает, что без вреда для здоровья можно употреблять два десерта в день. Причем съедать их необходимо на завтрак и обед. «Съедая два десерта, мы не перебираем по сахару», — подчеркнул специалист.
Такое количество сладкого, продолжил он, точно впишется в рекомендованные 30-50 граммов быстрых сахаров в сутки. При этом десерты для человека — это не просто еда, но и источник положительных эмоций, поэтому после их употребления ему не захочется съесть что-нибудь лишнее, заключил Вялов.
