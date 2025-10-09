BJSM: "спортивные перекусы" улучшают физическую форму малоподвижных людей

Короткие всплески активности — так называемые exercise snacks, или «спортивные перекусы», — могут быть эффективным способом повысить выносливость у людей с малоподвижным образом жизни. К такому выводу пришла ьмеждународная команда ученых.Исследователи проанализировали 11 клинических испытаний из Австралии, Канады, Китая и Великобритании, включавших 414 участников, большинство из которых (69%) составляли женщины. Все испытуемые вели сидячий образ жизни и не выполняли рекомендованные нормы физической активности — 300 минут умеренных или 75–150 минут интенсивных нагрузок в неделю.Под «спортивными перекусами» ученые понимали короткие упражнения продолжительностью не более пяти минут, выполняемые как минимум дважды в день, от трех до семи раз в неделю. В большинстве случаев это была ходьба по лестнице, интервальные подъемы или приседания для молодых и людей среднего возраста, а у пожилых — упражнения на ноги и тайцзи.Согласно результатам, такая форма активности заметно повышала кардиореспираторную выносливость (показатель работы сердца и легких), хотя не оказала существенного влияния на силу ног или показатели обмена веществ, включая давление, уровень жира и состав тела.При этом уровень соблюдения режима оказался очень высоким — 91% участников полностью выполняли программу, а 83% продолжали тренировки до конца эксперимента. Это, по словам авторов, подтверждает, что «короткие подходы к физической активности» удобны, реалистичны и могут стать решением проблемы нехватки времени и мотивации.

