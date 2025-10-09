Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи
В первую очередь Гомес призвала завершать приемы пищи яблоком. «Этот фрукт способен удалять зубной налет и очищать десны, не говоря уже о том, что он нейтрализует воздействие кофе, красящих напитков и табака на зубы», — пояснила она.
Кроме того, после приема пищи врач порекомендовала есть сельдерей, морковь или клубнику. Что касается последней, она содержит в своем составе большое количество яблочной кислоты, которая отбеливает эмаль зубов, и ксилит — натуральный подсластитель, уничтожающий бактерии, вызывающие налет, добавила Гомес.
Иллюстрация к статье:
