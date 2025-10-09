Врач дал советы по лечению невралгии

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, как раз и навсегда вылечить невралгию. В среду специалист отметил, что главное в лечении невралгии — определить ее причину, иначе даже комплексная терапия не даст результата.Он рассказал о пациенте, которого безуспешно лечили от хронической невралгии в течение нескольких лет, пока не выяснилось, что всё дело было в смещении челюсти всего на 1 мм после удаления зуба. После того как положение челюсти скорректировали с помощью специальных кап, боль полностью исчезла. Этот случай, по словам специалиста, наглядно показывает, насколько важно искать и устранять первоисточник болезни, который может быть самым разным, пишет RT.Врач отметил, что невралгию могут вызвать травмы, воспаления, деформации или любое воздействие на нерв. После диагностики, уточнил он, важно снять болевой синдром, но делать это не с помощью общих препаратов, а с использованием локальных обезболивающих. Дополнительно, по его словам, необходимо поддерживать нерв витаминотерапией. Врач добавил, что полностью предотвратить развитие невралгии невозможно, однако при своевременной диагностике заболевание можно успешно вылечить.В апреле кардиолог Наталия Золотарева рассказала, что характер боли поможет отличить сердечный приступ от невралгии. По ее словам, при сердечных проблемах ощущается сдавливание, тяжесть или жжение за грудиной, боль может отдавать в левое плечо, руку, челюсть или спину. При невралгии же возникает острая, колющая боль, сосредоточенная в конкретной зоне межреберийДо этого врач-кардиолог Ольга Перфильева рассказала, как отличить межреберную невралгию от инфаркта. По ее словам, симптомы межреберной невралгии нередко принимают за инфаркт, но при ней боль имеет точечный характер — человек может точно указать место. Она ослабевает при замирании или задержке дыхания и усиливается при движении, вдохе или кашле, сообщает Pravda.Ru.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки