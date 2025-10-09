Названы продукты, помогающие улучшить когнитивные функции
По данным EatingWell, ранними признаками могут быть трудности с многозадачностью, забывание имён или проблемы с концентрацией внимания. Однако сбалансированное питание, богатое белками, фруктами и овощами, с ограничением потребления натрия и насыщенных жиров может помочь замедлить возрастное снижение когнитивных способностей.*
Вот шесть продуктов, стимулирующих работу мозга и помогающих сохранить остроту ума:
• Жирная рыба. Такая рыба, как лосось, скумбрия и сардины, богата омега-3 жирными кислотами (ДГК и ЭПК) — незаменимыми жирами, которые поддерживают здоровье мембран клеток мозга и связь между ними. Омега-3 также уменьшают воспаление, улучшают память и могут помочь предотвратить возрастное снижение когнитивных способностей.
• Дикая черника. В исследовании с участием взрослых старше 65 лет у тех, кто ежедневно употреблял порошок из дикой черники в течение шести месяцев, наблюдалось улучшение скорости обработки информации. Если свежей дикой черники нет, замороженная черника тоже работает, а обычная черника также обеспечивает надежную защиту от снижения когнитивных способностей.
• Листовая зелень. Такие овощи, как шпинат, капуста кале и мангольд, богаты витамином К, лютеином, фолиевой кислотой и бета-каротином, которые способствуют замедлению когнитивных процессов и улучшению памяти. Эта зелень помогает защитить нейроны и способствует долгосрочному здоровью мозга.
• Крестоцветные овощи. Брокколи, цветная и брюссельская капуста богаты витаминами группы B и каротиноидами, которые помогают снизить уровень гомоцистеина — аминокислоты, связанной с деменцией и атрофией мозга. Их можно обжарить их с чесноком и оливковым маслом или добавлять в смузи, супы и соусы.
• Яйца. Яйца — отличный источник белка и холина, питательного вещества, необходимого для выработки ацетилхолина, нейромедиатора, отвечающего за память и обучение. Исследования показывают, что взрослые, потребляющие около 350 миллиграммов холина в день, снижают риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Один яичный желток содержит около 147 миллиграммов, поэтому не отказывайтесь от желтка.
• Фисташки. Эти яркие орехи богаты антиоксидантами, полезными жирами и витамином B6, который поддерживает функцию нейромедиаторов. Они также содержат флавоноиды, марганец, медь, фосфор и клетчатку — питательные вещества, которые уменьшают воспаление, улучшают кровоснабжение мозга и защищают от окислительного стресса. Регулярное употребление фисташек может помочь сохранить острую память и ясность ума.
