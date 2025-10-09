Новый анализ крови диагностирует синдром хронической усталости

Исследователи из Университета Восточной Англии в Великобритании разработали новаторский анализ крови, позволяющий с точностью 96% диагностировать трудноуловимый синдром хронической усталости (СХУ). Десятилетиями многим страдающим этим заболеванием говорили, что их болезнь — «всего лишь плод их воображения», но этот анализ может наконец-то принести столь необходимое подтверждение и ясность.3D-анализ крови на ДНК, известный как EpiSwitch CFS, позволил выявить людей с тяжёлым миалгическим энцефаломиелитом/синдромом хронической усталости (МЭ/СХУ) в небольшом исследовании с точностью 96%, согласно данным Study Finds. Исследование опубликовано в журнале Journal of Translational Medicine.Диагностика МЭ/СХУ долгое время была сложной из-за сложности и разнообразия симптомов. Этот новый тест знаменует собой значительный прорыв, предлагая надежный диагностический инструмент, позволяющий отличить МЭ/СХУ от других заболеваний. Определяя специфические биомаркеры в крови, врачи теперь смогут ставить более ранние и точные диагнозы тем, кто страдает от постоянной усталости и связанных с ней симптомов.Типичные симптомы включают:• Изнурительная усталость, которая длится месяцами• Ухудшение симптомов после умственной или физической нагрузки• Туман в голове• Плохое качество снаНовый тест основан на анализе свёртки ДНК в крови. Когда ДНК свёртывается определённым образом, возникают уникальные паттерны, указывающие на МЭ/СХУ. Используя специальный чип, сканирующий миллион точек генома, исследователи применили компьютерные алгоритмы для выявления 200 различных паттернов, отличающих пациентов с МЭ/СХУ от здоровых людей.Выявленные маркеры были связаны с генами, участвующими в защите от инфекции и контроле воспаления. Одна из ключевых иммунных молекул, интерлейкин-2, неоднократно выявлялась в анализе, наряду с повышенной активностью в системах, распознающих инфекцию и запускающих воспаление.Исследователи также обнаружили, что у пациентов наблюдались разные паттерны биомаркеров, что может объяснять, почему некоторые реагируют на такие препараты, как ритуксимаб, воздействующий на иммунные клетки, а другие — нет. Важное преимущество этого теста заключается в том, что он основан на существующей технологии, уже доступной в клиниках США и Великобритании, часто покрываемой страховкой. В случае подтверждения результатов более масштабными исследованиями, для выявления МЭ/СХУ может быть достаточно простого забора крови в местной больнице, а не только в специализированных исследовательских лабораториях.В текущем исследовании участвовали только тяжелобольные пациенты, прикованные к постели или не выходящие из дома, поэтому результаты могут быть не полностью применимы к более лёгким случаям. Эксперты отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, позволяет ли тест отличить МЭ/СХУ от других аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз или ревматоидный артрит.

