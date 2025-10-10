NN: сок из черной смородины усиливает кровоток в мозге

Международная команда ученых выяснила, что употребление сока из черной смородины повышает приток крови к лобным долям мозга — как в состоянии покоя, так и при умственном напряжении.Эксперимент проводился с участием 20 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. В один из визитов в лабораторию они пили сок из сорта черной смородины «Blackadder», обогащенный 500 миллиграммами полифенолов, а в другой — плацебо, идентичное по вкусу и цвету, но без активных веществ. После этого исследователи с помощью метода ближней инфракрасной спектроскопии отслеживали изменения уровня кислорода в крови, отражающие активность мозгового кровотока.Результаты показали, что уже через 35 минут после употребления сока уровень оксигемоглобина — показателя насыщения крови кислородом — заметно вырос в левой лобной доле, а содержание дезоксигемоглобина снизилось. Это говорит о более эффективном снабжении мозга кислородом и улучшенной работе сосудов. Общий объем крови в этой области также слегка увеличился.«Мы наблюдали отчетливый рост кровотока в левой префронтальной коре, которая отвечает за внимание и принятие решений. Это согласуется с тем, что именно левая часть мозга активнее вовлекается в процессы рабочей памяти», — пояснил автор исследования доктор Энтони Уотсон, руководитель Центра исследований питания и физической активности человека при Университете Ньюкасла.Черная смородина богата полифенолами — в частности, антоцианами, растительными соединениями, известными своим положительным влиянием на сосуды и сердце. Ученые полагают, что именно они могут усиливать выработку оксида азота, расширяющего сосуды, или влиять на уровни дофамина и серотонина, которые также участвуют в регуляции мозгового кровотока.

