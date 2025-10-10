Эксперт рассказала об опасности приготовления еды в грязной духовке

Копоть в духовке представляет собой не только эстетическую проблему, но и скрытые угрозы для здоровья. Об этом предупредила кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.Золотарева подчеркнула, что нагар, образующийся внутри духовки, возникает из-за разбрызгивания жира и сока во время готовки, которые, попадая на горячие стенки, разлагаются и вступают в химические реакции. Это приводит к образованию липкого слоя, который со временем может ухудшить теплопроводность и вызвать поломку устройства, особенно в электрических моделях. Кроме того, из-за нагара пища может прогреваться неравномерно, что повышает риск пищевого отравления, так как оставшиеся микроорганизмы не погибают при недостаточной теплоте.«Сам нагар является идеальной питательной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Хотя высокая температура в большинстве случаев уничтожает их непосредственно в ходе готовки, риски перекрестного загрязнения сохраняются. Микробы могут попасть на пищу с частицами копоти при извлечении блюда из духовки или с потоками воздуха», — поделилась эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Кроме того, процесс обугливания пищи и нагара приводит к образованию опасных соединений, таких как акриламид, гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Как указала Золотарева, эти вещества, по данным исследований на животных, могут быть связаны с развитием рака и отнесены к группе условных канцерогенов. Хотя исследования на людях не дали однозначных выводов, регулярное потребление такой пищи не рекомендуется.Также пережженный жир выделяет акролеин — альдегид, который раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Для людей с астмой или аллергиями это вещество может спровоцировать обострения. Постоянное воздействие акролеина может привести к хроническим воспалениям в респираторной системе, пояснила Золотарева.Эксперт настоятельно рекомендовала регулярно и тщательно очищать духовой шкаф, чтобы избежать этих рисков. Лучше всего очищать духовку после каждого приготовления пищи, используя безопасные средства для очистки, и избегать хлорсодержащих и щелочных средств, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей. После уборки следует хорошо промыть все поверхности водой и обеспечить естественную вентиляцию внутри устройства.

