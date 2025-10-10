Учёные обнаружили, что диетическая газировка плохо влияет на печень

Многие выбирают диетическую газировку, так как она якобы полезнее обычных газированных напитков. Однако это не так. Согласно результатам недавней научной работы, искусственно подслащённые напитки значительно повышают риск развития серьёзных заболеваний печени. Точно так же, как и обычная газировка.Чтобы изучить связи между подслащёнными напитками и заболеваниями печени, учёные провели масштабное долгосрочное исследование. Для этого они использовали данные Британского биобанка. В течение 10,3 года специалисты наблюдали за более чем 100 000 участников, у которых на момент начала эксперимента не было заболеваний печени.По итогам нового исследования выяснилось, что у людей, которые употребляли более одной банки (более 250 г) диетической либо обычной газировки в день, был выше риск диагностирования неалкогольной жировой болезни печени по сравнению с теми, кто пил её реже.Более высокое потребление диетических напитков оказалось связано с повышением риска развития неалкогольной жировой болезни печени на 60%. Что касается обычной сладкой газировки, то она увеличивала этот риск на 50%. Кроме того, употребление диетической газировки было связано с повышенным риском смерти от заболеваний печени и оба типа напитков вызывали накопление жира в печени.

