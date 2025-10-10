Учёные обнаружили, что диетическая газировка плохо влияет на печень
Чтобы изучить связи между подслащёнными напитками и заболеваниями печени, учёные провели масштабное долгосрочное исследование. Для этого они использовали данные Британского биобанка. В течение 10,3 года специалисты наблюдали за более чем 100 000 участников, у которых на момент начала эксперимента не было заболеваний печени.
По итогам нового исследования выяснилось, что у людей, которые употребляли более одной банки (более 250 г) диетической либо обычной газировки в день, был выше риск диагностирования неалкогольной жировой болезни печени по сравнению с теми, кто пил её реже.
Более высокое потребление диетических напитков оказалось связано с повышением риска развития неалкогольной жировой болезни печени на 60%. Что касается обычной сладкой газировки, то она увеличивала этот риск на 50%. Кроме того, употребление диетической газировки было связано с повышенным риском смерти от заболеваний печени и оба типа напитков вызывали накопление жира в печени.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий