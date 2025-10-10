Выявлено ключевое нарушение связи между клетками мозга при болезни Альцгеймера

Группа исследователей из Центра Сандерса-Брауна по проблемам старения при Университете Кентукки теперь лучше понимает, как вспомогательные клетки мозга взаимодействуют с кровеносными сосудами — процесс, который нарушается при болезни Альцгеймера.Группа ученых выявила важнейшее слабое звено, которое может помочь объяснить, почему и как у людей с болезнью Альцгеймера и связанными с ней слабоумием происходит короткое замыкание в системе энергоснабжения мозга.«Это исследование выявляет важнейшее нарушение связи между клетками мозга и кровеносными сосудами при болезни Альцгеймера», — заявил ведущий автор исследования профессор Крис Норрис. «Это открывает новые возможности для понимания терапии, основанной на астроцитах, которая поможет восстановить нормальный кровоток и метаболическое здоровье стареющего мозга».Норрис и его команда изучали астроциты — звёздчатые вспомогательные клетки, которые помогают кровеносным сосудам мозга доставлять энергию туда, где она необходима, и поддерживают здоровую связь между нервными клетками. При болезни Альцгеймера астроциты становятся реактивными, что изменяет их функционирование, механизм которого до сих пор до конца не изучен.Это исследование является частью более масштабного проекта Норриса под названием «Стратегии воздействия на реактивность астроцитов при болезни Альцгеймера и связанных с ней деменциях» (STAR-ADRD).Исследователи использовали передовые методы визуализации на мышиной модели в сочетании с разработанной компанией Weiss программой анализа, чтобы наблюдать и измерять активность астроцитов вокруг кровеносных сосудов в режиме реального времени. Результаты показывают, что у мышей с изменениями, подобными болезни Альцгеймера, астроциты демонстрируют гиперчастую активность, которая «рассинхронизирована» друг с другом и с активностью кровеносных сосудов.«Это означает, что мозг может не получать энергию тогда и там, где это необходимо, что приводит к проблемам с мышлением и памятью», — сказал Норрис.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки