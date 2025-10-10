Доктор Мясников перечислил четыре правила для долгой жизни

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре правила, которые нужно соблюдать, чтобы жить долго.«Чтобы долго жить, вам нужно ограничивать калории, без цифр. Вставать из-за стола чуть голодным», — назвал первый постулат Мясников.Он также призвал россиян много двигаться и постоянно искать активность. По словам доктора, в день нужно гулять минимум один час. Мясников добавил, что количество шагов при этом не имеет большого значения.Кроме того, он посоветовал читать или слушать книги каждый день, чтобы развивать мозг.«И иметь близкого человека, которого ты можешь обнять, [которому] ты можешь пожаловаться или выслушать его жалобы», — заключил специалист.

