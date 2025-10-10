Психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии
«В российской психиатрии принято говорить о «депрессивной триаде»: сниженное настроение, замедленность мышления, двигательная заторможенность. К этому добавляются нарушения сна, аппетита, снижение энергии, потеря интереса к привычной деятельности, чувство вины или собственной никчемности, суицидальные мысли», — говорит Руслан Исаев.
Эксперт предостерегает, что, в отличие от кратковременной грусти, депрессия устойчива.
«Поводами для обращения к врачу являются стойкое угнетенное настроение дольше двух недель, потеря интереса к жизни, снижение работоспособности и социальной активности. Немедленно обращаться за помощью нужно при появлении суицидальных мыслей или действий», — предостерегает Руслан Исаев.
По словам эксперта «Известий», современная психиатрия располагает эффективными методами лечения: антидепрессанты разных групп, психотерапия, комбинированные подходы.
«Лечение подбирается индивидуально, исходя из тяжести и сопутствующих факторов. Поэтому не стоит жить с депрессией и пытаться приспособиться к ней», — резюмирует психиатр.
