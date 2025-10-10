Тренер Царева опровергла миф о бессмысленности занятий спортом после 50 лет

Тренер студии фитнеса Алина Царева рассказала, бывает ли в спорте "слишком поздно".Многие уверены, что если возраст перевалил за определенную отметку, то смысла начинать тренировки нет – силы уже не те. Однако тренер Царева уверена, что реально стартовать даже в 40 и в 50 лет. Об этом сообщает издание Тульская служба новостей.У меня были клиенты, которые впервые пришли в зал в 40 или 50 лет. Это удивительно, но такие люди бывают в отличной форме – просто потому, что вели активный образ жизни, – отметила собеседница СМИ.Конечно, новичкам в зрелом возрасте бывает сложнее. Кто-то впервые приходит на тренировку и не понимает, как делать элементарные движения. Это нормально – главное, запастись терпением и выбрать формат, где будет внимание тренера. Лучше начинать с персональных занятий или мини-группы.По словам тренера, если человек пришел в зал в 50 – это уже победа. Он готов к переменам, а значит, результат обязательно будет.Специалист напомнила, что со временем биологические процессы замедляются. Есть этап развития, а потом – естественное увядание. Но большую роль играет образ жизни человека. Режим, питание, прием витаминов и забота о себе – ключ к сохранению энергии. Молодым важно понимать зачем они тренируются, соблюдать технику и не рваться за быстрым результатом, а тем, кто постарше, – наоборот, не ставить на себе крест.Не нужно думать, что после 50 уже поздно. Все возможно. Главное – действовать разумно и двигаться в своем темпе, – подчеркнула Царева.По мнению тренера, лучше всего сделать физическую активность образом жизни. Не обязательно "спорт ради спорта", важно движение. Пешие прогулки, велосипед, плавание, походы – все это помогает телу работать естественно и надолго сохраняет молодость.

