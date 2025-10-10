Названо опасное масло для жарки!
При температуре выше 100°C образуются токсичные альдегиды и канцерогенные соединения:
Эти вещества разрушают клетки печени, повышают риск развития рака
Могут вызывать воспалительные процессы в организме
Какие масла безопасны для жарки?
Оливковое масло extra virgin – выдерживает нагрев до 190°C
Кокосовое масло – стабильно при высоких температурах
Авокадовое масло – точка дымления 270°C
Топленое масло (гхи) – традиционный безопасный выбор
Важно: Льняное масло полезно только в холодном виде! Добавляйте его в салаты, каши уже после приготовления.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий