Названо опасное масло для жарки!

Льняное масло – скрытый враг на вашей кухне. Хотя льняное масло холодного отжима полезно для заправки салатов, при нагревании оно становится опасным.При температуре выше 100°C образуются токсичные альдегиды и канцерогенные соединения:Эти вещества разрушают клетки печени, повышают риск развития ракаМогут вызывать воспалительные процессы в организмеКакие масла безопасны для жарки?Оливковое масло extra virgin – выдерживает нагрев до 190°CКокосовое масло – стабильно при высоких температурахАвокадовое масло – точка дымления 270°CТопленое масло (гхи) – традиционный безопасный выборВажно: Льняное масло полезно только в холодном виде! Добавляйте его в салаты, каши уже после приготовления.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки