Названо опасное масло для жарки!

Льняное масло – скрытый враг на вашей кухне. Хотя льняное масло холодного отжима полезно для заправки салатов, при нагревании оно становится опасным.

При температуре выше 100°C образуются токсичные альдегиды и канцерогенные соединения:

Эти вещества разрушают клетки печени, повышают риск развития рака
Могут вызывать воспалительные процессы в организме

Какие масла безопасны для жарки?

Оливковое масло extra virgin – выдерживает нагрев до 190°C
Кокосовое масло – стабильно при высоких температурах
Авокадовое масло – точка дымления 270°C
Топленое масло (гхи) – традиционный безопасный выбор

Важно: Льняное масло полезно только в холодном виде! Добавляйте его в салаты, каши уже после приготовления.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил valyuha в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь