Кому врачи не советуют есть груши?

Употреблять груши, несмотря на их пользу, следует далеко не всем, напомнил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.В интервью врач напомнил, что груши увлажняют организм, дают ему витамины и минералы, обеспечивают большим количеством клетчатки. Но в то же время из-за некоторых особенностей эти плоды могут оказаться опасными для самочувствия отдельных групп людей. В частности, груши противопоказаны тем, у кото ослаблена, нездорова поджелудочная железа.«Людям с заболеваниями поджелудочной железы (панкреатитами) противопоказаны груши из-за присутствия в их зернистой мякоти каменистых клеток. Особенно нежелательно есть этот продукт в свежем виде в период обострения панкреатита», - приводит слова Неронова «Газета.Ru».Врач-гастроэнтеролог добавил, что груши также обладают закрепляющим стул эффектом. Люди, склонные к запору, должны употреблять их с большой осторожностью.Кроме того, врачи не советуют есть груши при гастритах, различных несварениях (например, это могут быть дисбактериоз, колит, метеоризм) – если очень хочется, фрукт можно позволить себе строго в небольшом количестве и лишь изредка. Людям с перечисленными патологиями Неронов порекомендовал ограничиваться грушевыми соками или компотами.

