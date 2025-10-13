Доктор предупредил о рисках инсульта из-за массажа шеи

Малоподвижный образ жизни приводит к частым проблемам с позвоночником, в том числе, в области шеи. Но массаж шеи не безопасен, особенно, тракционными техниками, предусматривающими вытягивание позвоночника руками. Он способен спровоцировать инсульт, рассказал невролог Lahta Clinic Дмитрий Хуторов.Чаще всего массаж шейно-воротниковой зоны безопасен, но есть и исключения. Данная процедура противопоказана при воспалительных процессах, травмах позвоночника, инфекциях кожи, онкологии. Опасность представляют аневризмы сосудов шеи или наличие тромбов в них.Крайне осторожными следует быть при использовании массажа шеи с грубыми тракционными техниками, которые традиционно используют в мануальной терапии. Такие методы нередко становятся фактором риска диссекции, то есть, расслоения сосудистой стенки сонной или позвоночной артерий. Подобные проблемы чреваты еще более серьёзными последствиями, в частности, могут спровоцировать инсульт.Врач также напомнил об особом риске расслоения сосудистой стенки у людей с дисплазией соединительной ткани, которая часто проявляется такими симптомами как гипермобильность суставов. Серьёзным фактором риска остаётся и отягощенная наследственность.Доктор предупредил: если после массажа шеи при выраженном мануальном воздействии отмечается боль в голове и шее, пульсирующий шум в ушах, стоит обратиться за медицинской помощью, дабы избежать негативных последствий.

