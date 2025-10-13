Nature: творческие хобби могут помочь сохранить молодость мозга

Ученые обнаружили, что у талантливых экспертов мозг «молодее», чем у их менее опытных коллег, и даже те, кто лишь поверхностно проявлял творческие способности, получали от этого пользу.Возможно, пришло время наконец записаться на уроки танцев или начать посещать уроки изобразительного искусства: согласно новому исследованию международной группы ученых, творческие хобби могут помочь сохранить молодость мозга.В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, были проанализированы данные об активности мозга 1240 участников из 13 стран. Исследователи использовали эти данные для создания «мозговых часов» — моделей машинного обучения, которые сравнивают хронологический и неврологический возраст пациентов и могут учитывать когнитивные различия. Затем они применили эти модели к 232 людям, которые занимаются искусством, танцуют, играют в видеоигры и сочиняют музыку, — все с разным уровнем творческого опыта.Исследователи обнаружили, что у тех, кто регулярно занимался этим ремеслом, наблюдались признаки замедления старения мозга. Самая сильная корреляция была обнаружена у танцоров танго, чей мозг в среднем был на семь лет моложе их биологического возраста. Это может быть связано с сочетанием в танце сложных последовательностей движений, координации и планирования, объясняет соавтор исследования Агустин Ибаньес, нейробиолог из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили.Исследование показало, что даже те, кто занимался лишь краткосрочным обучением творческой деятельности, увидели пользу. «Один из наших ключевых выводов заключается в том, что не нужно быть экспертом, чтобы извлечь пользу из творчества. Более того, мы обнаружили, что учащиеся извлекали пользу из коротких обучающих видеоигр», — говорит соавтор исследования Карлос Коронель из Университета Адольфо Ибаньеса.В ходе этих обучающих видеоигр 24 участника-правши обучались игре в «StarCraft II» — стратегическую видеоигру, требующую творческого решения задач. Обучение длилось 30 часов в течение трёх-четырёх недель. Другая группа, контрольная, обучалась игре в «Hearthstone» — коллекционную карточную игру с более чёткими правилами и меньшей необходимостью продумывать стратегию. У тех, кто каждую неделю играл в «StarCraft II», наблюдалось более медленное старение мозга, и они показали лучшие результаты в тестах на мозг после периода обучения, чем участники контрольной группы. Исследователи пишут, что чем более успешными участники были в выбранных ими видах искусства, тем ниже был возраст их мозга.Франциска Родригес, когнитивный учёный из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, рассказала, что творчество может замедлить старение, поскольку задействует больше областей мозга, чем обычные когнитивные упражнения, например, головоломки. Хотя необходимы дальнейшие исследования, добавляет она, возможно, творческое мышление делает мозг менее уязвимым к старению.Исследователи также создали карты мозга, чтобы определить, какие области мозга больше всего подвержены влиянию креативности. Наибольшее влияние они обнаружили в лобно-теменной области мозга, отвечающей за комплексное решение задач, рабочую память и планирование. Эта область, как пишут авторы исследования, также подвержена старению.Исследователи пишут в статье, что исследование мозговых часов необходимо анализировать в более широком контексте когнитивных функций, физического здоровья и благополучия. Тем не менее, по их словам, их результаты «указывают на независимую от конкретных областей связь между креативностью и здоровьем мозга».Результаты исследования могут иметь важные последствия для общественного здравоохранения, говорится в заявлении Ибаньеса. Возможно, креативность, как и физические упражнения, можно было бы назначать пациентам для защиты здоровья мозга. «Это актуально не только для нейронауки, но и открывает культурные и политические возможности», — отмечает Ибаньес. «Нашим обществам необходимо переосмыслить концепцию здорового старения, используя как медицинские, так и немедицинские аспекты, такие как творчество, искусство и игра».

