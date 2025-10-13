Россиянам рассказали об опасном влиянии слишком жаркого отопления на здоровье

Когда в комнате жарко и душно из-за слишком сильного отопления, тело пытается остыть и активно выделяет пот, однако при влажном воздухе охлаждение почти не работает и нарастает перегрев. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.Врач объяснил, что при слишком жарком воздухе кровь начинает уходить к коже, давление может падать, сердце бьется чаще и сильнее. Он добавил, что с потом человек теряет воду и соль — крови становится меньше, она «густеет», а сердцу становится труднее ее качать.«Появляются слабость, головокружение, может стать плохо вплоть до обморока. У людей с проблемами сердца такой стресс способен спровоцировать приступ. Особенно рискованно пожилым, людям с ишемической болезнью сердца и гипертонией, с ожирением и диабетом, тем, кто принимает мочегонные и бета-блокаторы, а также детям и беременным», — рассказал Калюжин.Чтобы снизить риск, эксперт посоветовал проветрить комнату, понизить температуру, пить воду, снять лишнюю одежду, сесть и при возможности немного приподнять ноги. Тревожными признаками он назвал давящую боль в груди, сильную одышку, холодный липкий пот, резкую слабость и спутанность. В этих случаях Калюжин призвал сразу звонить в скорую.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки